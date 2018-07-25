Ayew resmen Fenerbahçe'de

Bu sezon 3 genç oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Andre Ayew'le birlikte ilk yabancı transferini yapmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, Ganalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

3.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe Ayew'in maliyetini açıklamazken, İngiliz BBC'nin haberine göre tecrübeli futbolcu için Swansea City'ye kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro, Ayew'e ise yıllık 3.2 milyon euro yıllık ücret ödenecek.