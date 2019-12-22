Ayew, Swansea'yi Premier Lig’e taşıyor

Fenerbahçe’de geçirdiği kiralık dönemin ardından, bonservisini elinde bulunduran Swansea City’ye geri dönen Andre Ayew, burada sergilediği müthiş performansını sürdürüyor.

İngiltere Championship’e damga vurmaya devam eden Ganalı futbolcu, dün gece de başroldeki isim oldu, gecenin adamı olmayı başardı.

Swansea deplasmanda Luton Town’ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 81. dakikada Ayew’den geldi.

Fileleri bulan vuruşuyla takımına galibiyeti getiren deneyimli futbolcu, bir üst lige çıkma yolunda önemli bir eşiğin geçilmesini sağladı.

AYEW'DEN 4 AYDA 10 GOL 4 ASİST

Galler ekibi altıncı sıraya tırmanarak Premier Lig yükselme play-off potasına girdi. Ayew için “Takımını Premier Lig’e taşıyor” yorumları yapıldı.

Andre Ayew, Luton deplasmanında attığı golle bu sezon ligdeki sekizinci golünü kaydetti. İki gol de kupada kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, dört de asist yaptı, henüz devre arası gelmeyen sezonda 10 gol, 4 asistle skor yükünü çeken isim oldu.

"GEÇEN SEZON NEREDEYDİN?"

Swansea'de gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarları isyan ettiren Ayew için sosyal medyada, "Geçen sezon neredeydin?" yorumları yapıldı.