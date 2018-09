Ayew: Taraftar arkamızda durmaya devam etsin

Fenerbahçe dergisinin eylül sayısına röportaj veren Ayew, bir an önce iyi sonuçlar almaya başlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Giderek daha çok forma giriyorum. Taraftarımızın beklediği Ayew'i çok yakında göstereceğim. Taraftarımız bize büyük sevgi gösteriyor. Arkamızda durmaya devam etsinler, biz de savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in çok sert bir lig olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, "Sert bir lig ve giderek iyiye gidiyor. Her saha zemini de farklı. Buna da adapte olmanız gerekir. Her stat Fenerbahçe'ninki gibi iyi zemine sahip değil. Tabi bu bir mazeret değil. Her stat Fenerbahçe'ninki gibi iyi zemine sahip değil. Tabi bu bir mazeret değil. İşimize bakıp çok çalışmamız gerekiyor. Bizden büyük beklenti var." değerlendirmesinde bulundu.