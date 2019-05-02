Ayew: Tek suçlu ben miyim

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan isimlerin başında Ganalı Ayew geliyor. Sezon başında kiralanan deneyimli futbolcu, 1 sezon daha sarı-lacivertli formayı giyip, kendini kanıtlayacağını ifade etti.

TRABZONSPOR MAÇINDA ISLIKLANDI

Trabzonspor'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelenin 65. dakikasında oyundan alınan Ayew, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edilmişti. Son derece üzgün olan Ganalı futbolcu, "Tek suçlu ben miyim" dedi.

29 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak zor dönemler yaşıyoruz ve zihinsel anlamda iyi değiliz. Ben de kendimi kötü hissediyorum ancak tek suçlu benmişim gibi davranılması doğru değil." şeklinde konuştu.

Tepkilerden dolayı üzüldüğünü aktaran Ayew şöyle konuştu: "Bu sezon kötü oynadım ve Fenerbahçe'ye borçluyum. 1 yıl daha takımda kalıp kendimi affettirmek istiyorum. Umarım bu hayalim gerçekleşir."