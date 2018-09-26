Ayew'in aklı kaçırdığı golde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

O GOLÜ ATSAM FARKLI OLURDU

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, derbide galibiyete yakın taraf olduklarını belirterek açıklamalar yaptı. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına iyi yükselen ve takımına puan getiren golü kaydeden Ganalı futbolcu, bu sezon attığı iki golün de kafa vuruşuyla olmasını değerlendirdi.

Haber Türk'ün haberine göre Ayew, "Kafamı kullanabiliyorum ancak ilk yarıdaki pozisyon da çok önemliydi. O şut, çok az bir farkla dışarı çıktı. O golü atabilseydim, maç çok daha farklı olurdu" ifadelerini kullandı.