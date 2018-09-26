Ayew'in aklı kaçırdığı golde kaldı

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumundaki Andre Ayew, derbiyi kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

MÜSAİT DURUMDA DIŞARI VURMUŞTU

Beşiktaş karşısında takımının tek golü atan deneyimli hücumcunun aklı 35. dakikada kaldı.

Hasan Ali Kaldırım'ın enfes ara pasında kaleci Loris Karius'la karşı karşıya kalan oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, direğin üzerinden auta gitmişti.

ORADA GOLÜ BULSAM MAÇ FARKLI OLURDU

Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına iyi yükselen ve takımına puan getiren golü kaydeden Ganalı futbolcu, bu sezon attığı iki golün de kafa vuruşuyla olmasını değerlendirdi.

"Hasan gerçekten iyi bir pas attı. Karius'u görünce üzerinden topu bırakmak istedim ancak kendime hiç yakışmayacak kötü bir şut çıkardım. Maçtan sonra da o pozisyonu izleme fırsatım oldu. Gerçekten kolay bir fırsatı kaçırdığımı gördüm. Daha iyi vurabilecek kadar açım ve zamanım varmış. Açıkçası orada golü bulsam karşılaşmanın senaryosu çok farklı olurdu."