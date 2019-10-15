Ayite: Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de forma giyen Ayite, AA muhabirine, Gençlerbirliği'ne transfer süreci, kendisinin ve başkent temsilcisinin performansı ile Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ayite, Gençlerbirliği'ne transferine ilişkin "Transfer sezonunun sonuna geliyorduk. Gençlerbirliği'nden teklif aldım, kardeşim ve ailemle konuştum. Bana Türkiye liginden ve Türkiye'den bahsettiler. Buranın keyifli bir lig olduğunu söylediler. Gençlerbirliği'nin iyi bir kulüp olduğundan bahsettiler. Bunun üzerine buraya gelme kararı aldım. Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum. Kararımda bunun etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ayite, "Ailem de burada, onlar da mutlu. Burada daha önce Fransa'dan tanıdığım takım arkadaşlarım var. Onlarla da güzel zaman geçiriyoruz. Şu an her şey benim için çok iyi. Gayet mutlu bir hayatım var. İnşallah bu mutluluğum sahaya yansır." diye konuştu.

"Formumu yükseltmeye çalışıyorum"

Gençlerbirliği'nde son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, henüz tam hazır olmadığını dile getirdi.

Sol açıkta görev yapan Ayite, uyum sürecini atlatmaya çalıştığına işaret ederek, "Henüz daha ligi tanımaya, takım arkadaşlarımla bir uyum oluşturmaya çalışıyorum. Formumu da yükseltmeye çalışıyorum. Henüz daha yüzde 100 hazır değilim. En yüksek form düzeyinde değilim. Formumu artırıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Formumun artmasıyla ümit ediyorum ki takımımı sıralamada yükseltme şansım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne zaman tam hazır olursun?" sorusuna Ayite, "En yakın zamanda olabilmesi için milli takımdan erken döndüm. Takım arkadaşlarımla çalışmak için erken geldim. Önümüzde önemli bir Antalyaspor maçı var. Bu hemen Antalyaspor maçından itibaren konmuş bir hedef." yanıtını verdi.