Aykut Hoca defans problemine çözüm arıyor

Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup etmesine karşın yine kalesinde gol görmeyi engelleyemedi. Teknik heyet bu konuyu aşmak için ciddi mesai harcıyor.

Kısa vadede bu sorunu çözmek için orta sahayı Mehmet Topal ile güçlendiren sarı-lacivertliler Antalyaspor maçında aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

SİZE YAKIŞMIYOR

Teknik Direktör Aykut Kocaman oynanan oyun, istek ve alınan galibiyetten ötürü takımı kutlarken, yenen gol ile ilgili de sıkıntısını dile getirdi. Kocaman yenen bu gollerin takımın kalitesine yakışmadığını ifade etti.

BASİT HATALAR YAPIYORSUNUZ

Her büyük takımın kalesinde gol görebileceğini ifade eden deneyimli hoca ancak kendi kalitelerine yakışmayan hataların devam ettiğini belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı, Sivasspor'un hem de ikinci yarının ilk dakikasında yerleşik savunmaya karşı ikiye bir yaparak savunma arkasına sarkması ve golü bulmasını eleştirdi.

Gol yenebileceğini ancak bugüne kadarki gollerin kendi kalitelerine yakışmadığını ifade etti.

Defans oyuncularıyla özel olarak çalışma yapan Kocaman, ilerleyen haftalarda savunmadaki problemi çözmeyi hedefliyor.