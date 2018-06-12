Aykut Kocaman: 1 yıl daha kalmalıyım

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarına start verilmişti.

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'nin getirilmesinin ardından tüm mesai hoca için harcanıyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman da Başkan Ali Koç ve Comolli ile yaptığı zirvede, takımla ilgili raporunu sunmuştu.

YENİ HOCA SIKINTI OLUR

Kocaman'ın, Koç ve Comolli'ye, "Yeni yönetim, yeni teknik kadro ve yeni futbolcular sıkıntı olur. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyorsak en azından bu geçiş sürecinde sıkıntı yaşanmaması için 1 yıl daha kalmalıyım. Sonrasına bakarız. Geçen sezon şampiyonluğu kaçırdık. 3-4 takviye ile bu takımın başarılı olacağına inanıyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Vereceğiniz her türlü karara saygı duyacağım ve herhangi bir tazminat talebim olmayacaktır" dediği öğrenildi.

Tarafların yeniden bir araya geleceği ve son kararı Sportif Direktör Damien Comolli'nin vereceği belirtildi.