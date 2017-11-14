Aykut Kocaman: 2010/11 sezonunda da kötü başlamıştık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli futbolculara mental yükleme yaptığı ve geçmiş yıllardan örnek verdiği belirtildi.
2010-2011 SEZONUNDA DA KÖTÜ BAŞLAMIŞTIK
Kocaman, "Şampiyon olduğumuz 2010/11 sezonunda da işler kötüye gidiyordu. Ankaragücü'ne 2-1 yenildikten sonra tam 10 maç üst üste kazandık. Şampiyonluğu giden yol başlamıştı" diyerek futbolcularından galibiyet serisi istediğini ifade etti.
Fenerbahçe, futbol tarihine Şike Sezonu olarak geçen sezonda, ilk 10 haftada 30 puan toplamış, ligin 16. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 yenildikten sonra tam 10 maç üste kazanmış, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını eritmiş ve sezon sonunda şampiyon olmuştu.
Fenerbahçe'nin galibiyet serisi 27. haftadaki 0-0'lık Bursaspor maçında sona ermişti.