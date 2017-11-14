Aykut Kocaman: 2010/11 sezonunda da kötü başlamıştık

Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

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İtalya Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor

Dünya Kupası'na elemelerde veda eden Gök-mavililer'de tecrübeli oyuncular De Rossi ve Barzagli de milli kariyerlerine son verdi.