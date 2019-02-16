Aykut Kocaman 271 gün sonra Kadıköy'e geliyor

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Aykut Kocaman'ın 271 gün sonra Kadıköy'e çıkacak olan karşılaşmayı sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza da tribünden takip edecek.
AYKUT KOCAMAN İDDİALI
33 puanı bulunan konuk ekip Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman Kadıköy'de sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Fenerbahçe'yi yenerek 36 puana yükselmek istediklerini dile getiren Kocaman, "İlk 4 hedefi için kazanmalıyız" dedi.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a yenilen ancak salı günü oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Zenit'i devirerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler ise taraftarı önünde Konyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Şener
Skrtel
Sadık
Hasan Ali
Mehmet Topal
Jailson
Dirar
Eljif
Moses
Slimani
Konyaspor
Serkan
Ali Turan
Filipovic
Zuta
Skubic
Jevtovic
Ali Çamdalı
Traore
Milosevic
Ömer Ali
Jahovic