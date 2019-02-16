Mustafa Cengiz: F.Bahçe bizi 50 milyon TL'den kurtardı

1 Fatih Terim'in Fernando ve Ndiaye kararı Devre arası transfer döneminde "Ocakta başladık, haziranda bitireceğiz" diyerek kadroyu sil baştan değiştirmek istediğini açıkça dile getiren Fatih Terim, Fernando ve Ndiaye'nin de üstüne çizdi.

2 Kafes dövüşü maçında insanın içini acıtan o an Mike Kimbel ile John Douma arasında yapılan kafes dövüşü karşılaşmasını, kafa üstü yere düşmesine rağmen Douma kazandı.

3 Aykut Kocaman 271 gün sonra Kadıköy'e geliyor Ersun Yanallı Fenerbahçe, Aykut Kocamanlı Konyaspor'u ağırlanacak. Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü, Kadıköy'e kazanmak için geleceklerini söyledi.

4 Alex Fenerbahçe antrenmanını izledi İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret eden Alex de Souza, Volkan Demirel ve Volkan Ballı'yla hasret giderdi. Efsane futbolcu, sahaya inerek bir süre antrenmanı da takip etti.

5 Burak Yılmaz Ljajic'in gördüğü karta çok üzüldü Beşiktaş'ta Ljajic, korner bayrağına tekme attığı için sarı kart görüp derbi öncesi cezalı duruma düştü. Bu duruma çok üzülen Burak Yılmaz'ın kırılan bayrağı tutarak hakeme doğru bakması dikkat çekti.

6 Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene kadar buradayım Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını söyledi.

7 Şenol Güneş'ten Milli Takım'a yeşil ışık Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini açıkladı.

8 Adem Ljajic Fenerbahçe derbisinde yok Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor mücadelesinde attığı golden sonra abartılı sevinçten dolayı sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

9 Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendi Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.