Aykut Kocaman, 4. kez kupayı kazanmayı hedefliyor

Fenerbahçe ile Akhisarspor yarın Diyarbakır'da Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final, Aykut Kocaman için de ayrı bir önem taşıyor.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TEKNİK ADAM OLACAK

Fenerbahçe'yle iki, Atiker Konyaspor'la da bir kez bu kupayı kazanan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın tarihine geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. kupa zaferini ise geçen sezon Atiker Konyaspor'un başında yaşadı. Kocaman, efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.

Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nı dördüncü kez kazanarak unvanın tek başına sahibi olmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE İLE KUPASIZ SEZONU YOK

Tecrübeli teknik adam her ne kadar sıkıcı futbol oynatmakla eleştirilse de Fenerbahçe'nin başında bulunduğu 3 sezonu da kupasız kapatmadı. Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.

Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupası'nı alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Maçtan önce açıklamalarda bulunan Kocaman, "Fenerbahçe takımı olarak şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.





OKAN BURUK: KAZANMAK İSTİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonunun hazırladığı maç günü kitabında yazısı yayımlanan Okan Buruk, 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da Fenerbahçe ile oynayacakları final maçı ile ilgili olarak, "Akhisarspor olarak çok önemli bir organizasyonun sonunda ilk defa final oynamanın gururunu yaşarken, bir yandan da sezon başında belirlediğimiz Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için de önümüzdeki son sınavı başarıyla geçmeye çalışacağız. Günün sonunda çok değerli rakibimiz Fenerbahçe'ye karşı, güzel bir atmosferde ve içinde sadece futbolun olduğu güzel bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.