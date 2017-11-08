Aykut Kocaman 7. kez istifa kararından vazgeçti

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyalleri verse de bu kararından vazgeçti ve görevinin başında kaldı.

7. KEZ İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ

Aykut Kocaman, 5'i Fenerbahçe'de olmak üzere kariyerinde 7. kez istifa kararından vazgeçti.

Sezona kötü başlayan ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor ile 1-1 berabere biten maçın ardından 'gereğini yapacağım' demiş ve istifa edeceğine dair sinyaller vermişti.

TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKTI

Fakat Aykut Kocaman, kariyerinde daha önce de birçok kez yaptığı gibi istifa etmedi ve göreve devam kararı aldı.

Osmanlıspor maçının ardından istifa etmesi beklenen Aykut Kocaman, bugün yapılan Fenerbahçe antrenmanına takımının başında çıktı ve kariyerinde 7. kez istifadan vazgeçmiş oldu.

F.Bahçe Kulübü: Aykut Kocaman görevinin başında - İZLE