Aykut Kocaman: Artık Devler Ligi özlemine son verelim

Zorlu Kayserispor deplasmanından 5-0 gibi flaş bir skorla dönen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları tazelendi.

G.Saray, Başakşehir ve Beşiktaş'a göre fikstürü en kolay takım olan sarı-lacivertlilerde hedef 7 maçta 21 puan toplamak...

BİR SÜREDİR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UZAĞIZ

Dün yapılan antrenmanda konuşan Kocaman, ''7 maçta alacağımız 21 puan, bizi şampiyonluğa ve Devler Ligi’ne götürebilir. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Fenerbahçe, bir süredir Şampiyonlar Ligi’nden uzak. Artık buna son vermek istiyoruz. Oyuncularıma Kayseri maçıyla birlikte özgüven geldi. Kalan maçlarımızı da kazanıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.