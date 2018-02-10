Aykut Kocaman, Başakşehir'in oyununu bozacak

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile yarın oynayacakları kritik maçın stratejisini belirledi.

RAHAT ÇIKMALARINI ENGELLEYECEĞİZ

Oyuncularına, Başakşehir’in ligin en çok pas yapan takımlarından biri olduğunu anlatan Kocaman, “Geriden oyun kurarken topu yerde tutuyorlar ve ayağa pasla çıkıyorlar” dedi.

Ön tarafta kullanacağı oyuncularından 3. bölgede rakip savunmacıları baskı altında tutmalarını isteyen Aykut Hoca, “Bu baskı onların defansının düzenini bozacak ve rahat çıkmalarını engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAOSA DÖNERLER

Josef, M.Topal, Dirar ve Aatif’a orta sahada alan daraltmaları ve rakibe sert pres yapmaları gerektiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Eğer bu pres ve alan daraltmayı doğru şekilde başarırsak, Başakşehir’in oyun ezberini bozarız ve olgunlaşmış ataklarını keseriz. Rakip daha çok kaos futboluna döner ve mecburi ataklar yapar. Önceliğimiz onların pas trafiğini ve bu olgun atakları kesmek. Biz de ön alanda kazandığımız topları defans arkası toplarla değerlendirip mümkün olduğunca hücumda kalabalık olacağız” sözleriyle öğrencilerine oyun planını tarif etti.