Aykut Kocaman: Başakşehirli futbolcuların uykusu kaçsın

Giresunspor'u bir kez daha yenip kupanın yarı finalinde Beşiktaş'ın rakibi olan F.Bahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına dünden itibaren başladı.

Hafta başından beri tüm futbolcuların kafasında Başakşehir vardı. Herkes bu maçı konuşuyor, hakim olan hava ise "Ya kaybedersek" korkusuydu.

KAZANMAYA ODAKLANIN

Sabah gaztesinde yer alan habere göre, bu durumu fark eden Aykut Kocaman, dün tüm takımı toplayıp bir toplantı yaptı. Oyuncularından "panik havasını" dağıtmalarını isteyen tecrübeli teknik direktör, "Kaybetme korkusu ile yaşanmaz. Unutmayın ki bu ruh haliniz sadece rakibe yarar. Kötü düşünceleri kafanızdan silin. Sadece kazanmaya odaklanın" uyarısı yaptı.

BİZ BÜYÜK TAKIMIZ, ONLARIN UYKULARI KAÇSIN

Maçın öneminin büyük olduğunu, kaybetmeleri halinde bunun yaralarını sarmakta zorluk çekeceklerini kabul eden Kocaman, "Ancak önümüzde daha çok maç var. Herkes birbiri ile oynayacak. Maça daha çok var; stres yapmayın, sakin kalın. Biz büyük takımız. Uykuları kaçacak birileri varsa onlar da Başakşehirli futbolcular olmalı" dedi.

İLK GOLÜ ATMAYA BAKALIM

F.Bahçe, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. Bu istatistiği öğrencileriyle bir kez daha paylaşan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Elbette bu istatistik tersine dönmez diye bir şey yok. Ancak bu durum bizi psikolojik baskı altına alabilir. Buna izin vermeyelim ve ilk golü atmaya bakalım" diye konuştu.

Başakşehir defansının hava toplarında zayıf olduğunu ve arızalı bir ofsayt taktiği uyguladıklarını öğrencilerine aktaran Kocaman, "Orta alanda kısa paslarla dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar, buna izin vermemeliyiz. Defansımızın arkasına atılacak toplara ise çok dikkat etmeliyiz" hatırlatması yaptı