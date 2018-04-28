Aykut Kocaman: Beşiktaş blöf yapıyor

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Aykut Kocaman, yarıda kalan Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKACAK"

Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmama kararı hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı hem yumuşatmak için, hem de farklı yerlere farklı mesajlar vermek için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağız demesi bana pek inandırıcı gelmedi. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. Şenol Hoca'nın başı yarılmadığı halde başı yarıldı diye maç tatil edildi. Aslında sahadan çekilen Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. Beşiktaş sahaya çıkar da bizi yenerse ilk kutlayan ben olurum." ifadelerini kullandı.

Maçın sahada bitmesi gerektiğini belirten Kocaman, "Maçı tatil ettiren nedenlerden biri için Şenol Güneş'in başının yarılması yazılmış. Gerçekleri söylemeliyiz, yalana yalan demek lazım. Ben bu dünyanın içinden gelen bir insanım. Her şeyden evvel futbolseverim. Sahada bitsin diyorum, Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik." dedi.