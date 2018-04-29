Olaylar nedeniyle yarıda kalan ve TFF kararı sonrası Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıklamasıyla günlerdir gündemi meşgul eden derbinin yankıları devam ediyor.

"ARSIZ OLSAM HÜKMEN OLMALI DERDİM"

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası, "Arsız birisi olsam hükmen kazanmamız lazım derim ama maç kaldığı yerden oynanmalı" demişti.

Aykut Kocaman: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalı - İZLE

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI YARILMADI"

Kasımpaşa maçı sonrası yine bu konu hakkında konuşan Kocaman, "Beşiktaş'ın maça çıkmayacağız demesi bana pek inandırıcı gelmedi. Şenol Hoca'nın başı yarılmadığı halde başı yarıldı diye maç tatil edildi. Aslında sahadan çekilen Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu" dedi.