Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

Fenerbahçe'de yarınki Beşiktaş kupa maçı için tur planları yapılırken, bir yandan oyuncular, bir yandan da teknik heyet yüksek bir motivasyon ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Tribünlerin tamamen dolmasını çok önemli olduğunu belirten teknik direktör Aykut Kocaman, bu maçın ligi de etkileyeceği düşüncesini dile getirdi. Kocaman'a göre, yarı final derbisi bir çok bakımdan kritik önem taşıyor.

KIRILMA MAÇI OLABİLİR

Beşiktaş'ı kupada yenmeleri halinde siyah-beyazlı ekibin ligde de büyük darbe alacağını ifade eden Kocaman, "Sezonun geri kalanında şanssız maçlar yaşadık. 3-3 biten Kayseri ve 2-2 biten G.Birliği maçları bizim için kırılma noktalarıydı. Sezonun bitimine 5 hafta kala sadece 3 puan gerideyiz. Alnımızın akıyla sezonu buraya kadar getirdik. Bundan sonrasını göreceğiz."

"Beşiktaş maçı iki yönlü bir mücadele. Kendimizi gösterme ve 'Biz bu sezonun iyi takımıyız' demek adına çok önemli. Aynı zamanda bir dönüm noktası. Beşiktaş kalan haftalar için özgüveni en yüksek ve ligi kazanma şansı en yüksek olan takım. Bu karşılaşmada alacağımız skor, oynayacağımız futbol lige de yansıyacaktır. Beşiktaş’ın özgüvenine de darbe vurmuş olacağız. Bu durum Beşiktaş’ın ligde de kırılmasına yol açabilir." şeklinde konuştu.

KOCAMAN'DAN TARAFTAR VURGUSU

Taraftar baskısının önemine de değinen tecrüeli teknik adam, "Tüm bu nedenlerle bu derbiyi sadece bir kupa maçı olarak görmeyeceğiz. Ligi de düşünerek bu maçta çok ciddi bir hazırlık yapacağız. Taraftar ile bütünleşmeye büyük ihtiyaç duyduğumuz bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe taraftarının rakibi boğan halini bu maçta görmek istiyoruz. Hakemler maalesef tribündeki bu küskünlük nedeni ile bize karşı çok kolay hatalı düdükler çalabiliyor. Bu maç taraftarımızın yeniden dönüş maçı olmalı." ifadelerini kullandı.