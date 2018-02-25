Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın gollerinde faul var

Beşiktaş'ın oyun olarak galibiyeti hak ettiğini söyleyen Aykut Kocaman, tartışmalı pozisyonları da değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİNDE FAUL VAR"

Cüneyt Çakır'ın hafta boyunca oluşan gergin ortamdan etkilendiğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bizim golümüz ofsayt bu maça etki etti, Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü golünde de faul, bu da etki etti. Hafta boyunca, içinde benimde bulunduğum kişiler tarafından bir sürü gerginlikten sonra hakemden nötr maç yönetmesini beklemek insafsızlık olur. Art niyet yoktu, hataların hepsi, insani, mesleki ve ortamın yarattığı hatalardı. Beşiktaş maçı kazanmayı hak etti, bunu bir tarafa koyalım. Bilek güreşini Beşiktaş kazandı." dedi.





Oyunla ilgili sıkıntılar yaşadıklarına vurgu yapan Aykut Kocaman, "İkinci yarı hemen başında yine çok erken bir gol, bu kez Beşiktaş adına. İlk yarıda olumsuza yönelen hali, tam tersi arttıran bir durum oldu. 1-1'den sonra Beşiktaş'a gitti oyun. Topu çok hızlandırdılar, karşılık veremedik. İkinci golün geleceği belliydi. Medel çok zor bir top kurtardı, öne geçebilirdik. Anlık durumlardan faydalanabilirdik. Beşiktaş kendi doğru oyununu uygulama şansı buldu. Gözüken şuydu, oyuncularla da konuştum, tabii ki mağlubiyet ihtimal dahilinde bir deplasman, burası demoralize etmedi ama bu seviyede, zaman zaman gereğinden fazla baskının olduğu, hakemin de buna yol verdiği durum olmasına rağmen bunu hakem eleştirisi olarak söylemiyorum, hatalar yapmamalıydık. Bu tip acemi hataları, bu seviyedeki oyuncularımız yapmamalıydı. Bu maçı kafamızdan atarak, Akhisarspor maçıyla yeni bir seriye başlamalıyız." diye konuştu.

