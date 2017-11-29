Aykut Kocaman: Bireysel oynayan takıma giremez

Osmanlıspor beraberliği sonrası görevi bırakması beklenirken yönetimden aldığı destekle takım üzerindeki hakimiyetini arttıran teknik direktör Aykut Kocaman, açtığı temiz sayfanın ardından oyuncularına net mesajlar verdi.

BENİM TAKIMIMDA OYNAYAMAZ

Son 2 haftadır gelen galibiyetlerle hocanın özgüvenini de tavan yaparken, bundan sonraki süreçte bireyselliğe asla göz yummayacağının altını çizdi. Kimsenin performansının yükseltmesini beklemeden formda olana forma vereceğini belirten başarılı çalıştırıcı, “Çalışan formayı kapacak. Ben isimlere takılmam. Aklında bireyselliği ön plana çıkartmak isteyen varsa, şunu bilsin ki benim takımımda oynayamaz. Böyle düşünen şimdiden kendini ayırsın” ifadelerini kullandı.

Bundan böyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının da mesajlarını net şekilde verdi Aykut Hoca. Son 2 maçta Ozan, Valbuena ve Hasan’ı kesen Kocaman, takıma şu dokunuşları yaptı:

3 DOKUNUŞLA BAŞLADI

Mehmet Topal’ı kestiği dönemde Ozan kendisine tanınan şansı iyi kullansa da puan kayıplarının yaşandığı haftalarda yapılan analizlerde Ozan’ın sorumluluk almadığı ortaya çıktı. Topal da yeniden formayı kapınca bu fırsatı kaçırmadı ve 11’in vazgeçilmezi oldu. Ancak Topal’dan da beklediği verimi alamazsa genç Oğuz Kağan 11’e monte edilecek.

Bireysel futbolundan en çok şikayet edilen isimlerden olan Valbuena’nın sakat olduğu dönemde takım 2 galibiyet aldı. Aatif, Antalya maçında oyundan çıksa da özellikle geriye yaptığı koşulardan dolayı Aykut Hoca’nın gözüne girmeyi başardı. Hasan Ali’nin ihtiyaç duyulan anlarda sorumluluk almaması, riskten uzak hep sağlamcı oyunu onun 11 dışında kalmasına neden oldu. İsmail ise hata yapsa da cesareti ve isteğinden dolayı hocanın 1 numarası.