Aykut Kocaman: Biz mağdur olduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarıda kalan Beşiktaş derbisinin zihinlerdeki tahribatını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele için çıkacak kararı düşünen oyuncularına psikolojik destek uygulayan tecrübeli hoca, öğrencileriyle dün bir konuşma yaptı.

BİZ MAĞDURUZ

Kocaman, bugün Ülker Stadı'nda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı: "Doğal olarak maçla ilgili ne karar çıkacağını kafanıza takmış durumdasınız. Ancak şunu bilin ki mağduruz ve buradan bizi yaralayacak bir sonuç çıkmayacaktır. Üstelik karar ne olursa olsun dünyanın sonu değil. Bizim daha önemli sınavlarımız, finallerimiz var."