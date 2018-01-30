Aykut Kocaman: Bizim insanımız 'hurra' futbolu seviyor

Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından Trabzon deplasmanını 1 puanla kapatırken, maç sonrası teknik direktör Aykut Kocaman’ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar dikkat çekiciydi. Soruları gergin bir üslupla yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcının bu görüntüsünün ana nedeni medyada takımına yöneltilen eleştiriler ve taraftarların bunlardan etkilenmesiydi.

Takımının özellikle iç sahada yuhalanmasından rahatsız olan sarı lacivertli çalıştırıcı, bu durumun takımı olumsuz etkilediği görüşünde. Oyuncularının Trabzonspor maçında verdiği görevleri harfiyen yerine getirmesi nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Kocaman, kalelerinde gördükleri ilk pozisyonun gol olmasından dolayı ise üzgün.

EKSİKLERE RAĞMEN BİZ DAHA ÜSTÜNDÜK

Hürriyet'in haberine göre; Giuliano, Skrtel, Janssen, Neto ve Şener’in yokluğuna rağmen maçın neredeyse tamamında Trabzonspor’dan üstün olduklarını düşünen Kocaman, buna rağmen eleştirildiklerini ifade ediyor. Aykut Kocaman’ın özellikle bazı yorumculara sitemde bulunduğu ve bu isimlere önceki gece geç saatlerde mesaj atarak, yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendilerine yönelik olumsuz yorumların taraftarları da etkilediği ve bunun sonucunda takımının maçlarda haksız yere yuhalandığı görüşünde.

BU ŞEKİLDE ŞAMPİYON OLUNMAZ

Aykut Kocaman’ın konu ile ilgili olarak sitemini yakınlarına, “Eğer şampiyon olacaksak hep birlikte olacağız. Ama bu şekilde şampiyon olunmaz. Eleştiri elbette ki olacak ama bütün bunlar bir mantık çerçevesinde olmalı. Taraftarlarımız her koşulda takıma sahip çıkmalı” sözleriyle dile getirdiği belirtildi.

SİZ HURRA FUTBOL SEVİYORSUNUZ

Kocaman, Trabzon maçı sonrası takımına yönelik eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade etmişti: “Yorumcuların ve taraftarların bir kısmının futbola bakışlarında fark var. Bizim insanımız şu futbolu seviyor. Orta saha boş kalacak, ilerisi kalabalık. Hurraa oradan, hurraa diğer taraftan!..”