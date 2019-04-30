Aykut Kocaman: Bizim işimiz taş koymak değil

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşıklaşma sonrasında konuştu.

Galatasaray'ın maça verdiği öneme değinen Kocaman, "Galatasaray kazandığı zaman lider olacaktı, ciddi bir avantaj sağlayacaktı. Arkadan gelen takımlar bunu yakalarsa, enerji artışı olur. Sıkıntılar maçın başında artabilirdi. Topun arkasında iyi kaldık. Ancak biz de çok yıprandık" dedi.

İŞİMİZ İNSANLARIN YOLUNA TAŞ KOYMAK DEĞİL

Bir gazetecinin "Ersun Yanal gibi Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" diyor musunuz sorusuna Kocaman, "Hayır canım burası Konyaspor. Binlerce yıllık bir şehir ve futbolda da iddialı olmak istiyor. Benim de burada olmamın nedenlerinden birisi de bu takımı istediği ve iddialı olduğu yere taşımak. Birinci bölümde ilk adımı attık. Bizim işimiz insanların yoluna taş koymak değil kendimize odaklanarak bir adım daha ileriye gitmektir. Bu söylenen hiç aklıma bile gelmiyor. Biz taşeron değiliz" cevabını verdi.