Aykut Kocaman: Böyle elemek yerine elenmek isterdim

Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı derbide Fenerbahçe kurallar gereği sahaya gelerek rakibini bekledi. Aykut Kocaman, tarihi maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE ELEMEK YERİNE ELENMEYİ İSTERDİM"

Beşiktaş'ın maça çıkmamasını değerlendiren Kocaman, "Güçlü bir karar bu. Söylemek lazım. Ben kolay bir şey değil büyük bir takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve bunu gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Henüz hakem kararını vermedi. Yarım saat daha bekleyeceğiz. Turu bu şekilde geçmenin benim açımdan hiçbir sevindirici tarafı yok. Tura yakın görünüyorduk, o da bir gerçek. İki tarafın da haklı olduğunu düşündüğüm yanları var. Kalan tarafın sahada oynanarak tamamlanması en büyük dileğimdi. Finale gidecek takım sahadan çıkmalıydı. Olmalıydı. Bu durum beni çok mutlu, tatmin etmedi. Bu şekilde elemek yerine elenmeyi tercih ederdim." dedi.

"SAHADA ÇÖZÜLMELİYDİ"

Kocaman, "Böyle 100 yıllık kulüpler hak arama konusunda... Buradan (saha) doğduğuna göre her şey, buradan hak aramak daha doğru. Burada çözümlenmeli. Saha dışına taşırılmamalı. Bir takım... Neyse o taraflara girmeyeyim. Buradan halledilse çok daha doğru çözüm olurdu. Giresunspor maçından sonraki sözlerimin ne olduğunu biliyorum. Yanılmadım, tam tersi, Beşiktaş maçının ne durumdan ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları düşünülürse, sözlerimin daha iyi anlaşılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.