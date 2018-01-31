Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, hakemleri sert bir dille eleştirdi.

Rakiplerine maç içerisinde daha fazla tolerans tanındığını söyleyen Kocaman, bu şekilde şampiyon olmalarının zor olduğunu belirtti.

BU HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLMAMIZ ÇOK ZOR

Aykut Kocaman'ın maç sonu yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hakemlerin bizim aleyhimize olan pozisyonlarda çok cesur, harika yakalıyorlar ama rakiplerimizde bunu yakalamada imtina ediyorlar. Ben sürekli yıpratılmama rağmen hep aynı mesajları veriyorum. Ligde ve kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben tecrübeli bir insanım. Net görüyorum. Bu hakemlerle bizim hem kupada, hem ligde şampiyon olma ihtimalimiz çok zor. Fenerbahçe taraftarları bunu bilsin."

Aykut Kocaman: Bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor VİDEO