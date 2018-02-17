Aykut Kocaman: Bu oyun bizi Avrupa şampiyonluğuna taşır

Fenerbaçe, Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 15 maça çıkarttı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iddialı konuştu.

"BU OYUN BİZİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA TAŞIR"

İlk yarı kötü oynadıklarını hatırlatan ve Başakşehir maçındaki oyunu geliştirmelei halinde Avrupa şampiyonu olabileceklerini vurgulayan Aykut Kocaman, "Kazanmak için sahaya çıktık. Ligin ilk yarısında çok handikaplıydık. Artık özellikle içeride puan kaybetme lüksüzümün olmadığı maçları oynuyoruz. Oyunla ilgili konuşursak, bugün ilk yarı 1-3 olma ihtimali çok daha yüksekti. Geçen hafta Başakşehir karşısındaki oyunu biraz daha geliştirirsek, bu oyun bizi Avrupa şampiyonluğuna kadar taşır, bırakın Türkiye şampiyonluğunu. Birbirinden kopuk olursak, Alanyaspor'un şanssızlığı olur. İlk kez futbol şansı yanımızdaydı. Bunu bu sene ilk kez kullanıyorum. Ertesi hafta 2 tane atarız ama 3 tane yemişiz. İlk yarıdaki oyun tam anlamıyla buraya gidebilirdi. İkinci yarı, ilk yarıya göre toparlandık. Üçüncü gol rakibin oyuna asılma hırsını bitirdi. Maçla ilgili yorumum bunlar." dedi.

İSMAİL KÖYBAŞI HAZIR

"Hasan Ali Kaldırım cezalı, Beşiktaş'ın kanatları güçlü, İsmail Köybaşı sakat bu size sıkıntı yaşatır mı?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, "Sen yorumu yaptın, başka ne ilave edeyim? Ancak öyle değil. İsmail'in sağlığında problem yok, 3 antrenman yaptı, riske etmemek için kadroya almadım Hafta içi problem yaşanmazsa, İsmail hazır. İsmail olmasa bile, daha evvel yaptığımız gibi kaleciler dışında 25 oyuncu var. Bir oyuncu arkadaşımız çıkıp görevini yapacaktır. Hayatın sonu gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.