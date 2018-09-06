1 Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor Quaresma'nın oğlu Ricky Boy, antrenmanda attığı trivela golüyle, bu konuda en az babası kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

2 Aykut Kocaman ile Ç.Rizespor anlaşamadı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan ve son olarak Ç.Rizespor'la görüşen Aykut Kocaman, bu sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı.

3 UEFA Uluslar Ligi başlıyor UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi, 6-7 ve 8 Eylül'de oynanacak ilk hafta karşılaşmaları ile başlayacak. Bu turnuvadan 4 takım EURO 2020'ye direkt gidecek.

4 Tarık Çamdal, Cengiz'den daha çok kazanıyor La Gazetta dello Sport, Serie A'da top koşturan futbolcuların yıllık ücretlerini açıkladı. Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, Tarık Çamdal'dan bile az kazanıyor.

5 Mbaye Diagne, Ronaldo ve Messi'yle yarışıyor Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 2018 yılında 18 gol attı ve 5 büyük Avrupa Ligi'nde en golcü 3. futbolcu oldu. Diagne'nin önünde ise Ronaldo ve Messi yer alıyor.

6 Riley McGree'nin Puskas ödülüne aday golü Yılın en güzel golüne verilen Puskas ödülü için adayların çoğu belli oldu. Genç futbolcu Riley McGree'nin attığı gol favori aday olarak gösteriliyor.

7 Fikret Orman seçime tek aday olarak girecek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Olağanüstü Seçimli Kongrede tek aday olacak.

8 Deplasman golü kuralı tarih oluyor UEFA, 1965 yılından beri uygulanan deplasman golü kuralını kaldırıyor.

9 Suarez: Real Madrid'in başarısı bizi çileden çıkarıyor Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, ezeli rakipleri Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasının kendilerini çileden çıkardığını söyledi.