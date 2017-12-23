Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Sarı Lacivertliler, puanını 33'e yükselterek uzun bir aranın ardından maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, maçla ilgili şunları söyledi:

"HER ŞEYİN DE AÇIKLANMASI GEREKMİYOR"



"Maçtan önce düşündüklerime yakın bir maç oldu. Rakibi bozup, kontrolü alıp kaleye gitmeye başlayacağımız anlarda golü yedik. Konyaspor oyununu bize kabul ettirdi. Bizim de baskımız çok azdı. Sahaya yerleştiler. İkinci yarıda baskıyı kurmaya başladık."

"Dakika 60-65’lerden sonra skora yakındık. 1-0 maçı gibi görünüyordu ama bariz hata planları bozdu. Devreye 35 puanla girmek moral verecekti. Bu avantajı da kaybettik."

"Bir takım şeyleri bir araya getirerek, bir takım kararlar veriliyor. Ozan Tufan bir anlamda da bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama, her şeyin de açıklanması gerekmiyor."

Aykut Kocaman: Bundan sonra her maçımızı kazanacağız VİDEO

"HEMEN HEMEN HER MAÇIMIZI KAZANACAĞIZ"



Fenerbahçe'nin oyununun sıkıcı olması eleştirilerine şu açıklamalarla yanıt verdi:



"Ülkemizde şöyle bir durum var; topu ileriye at, koştur koştur. 3-4 pozisyona gireyim derken kalende pozisyon vermişsin önemli değil. Biz planlı oynamaya çalışıyoruz. Takım son derece doğru yolda gidiyor. Bunu 3-4 hafta içerisinde göreceksiniz. Bu düzenli oyunla, ısrarlı oyunla hemen hemen her maçımızı kazanacağız. Bu kadar basit. Tatsız tutsuz oyun sizin görüşünüz."

FENERBAHÇE TAKVİYE YAPACAK MI



Kocaman ‘Takviye olacak mı?' yönündeki soruyu, “Bir takım eksikler var ama takviye çok kolay değil, isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak gerekiyor” diyerek cevapladı.