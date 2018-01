Aykut Kocaman: Camiayı ateş sardı

Aykut Kocaman'ın tek hedefi şampiyonluk. Sarı-lacivertli camianın şampiyonluk ateşiyle yanıp tutuştuğunu belirten Kocaman, sezon sonu Fenerbahçeli taraftarları mutlu edeceklerini söyledi.

AYKUT KOCAMAN KONUŞMA YAPTI

Antalya'da Aziz Yıldırım, yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular kulüp içi bir organizasyonda bir araya geldi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, bu özel gecede önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman uzun bir süre sonra ilk defa böylesine heyecanlı bir konuşma yaptı.

"ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Kocaman'a önce şampiyonluk soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Sağından solundan dolaştırmaya gerek yok. Şampiyonluk için gayret göstereceğiz. Sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum, F.Bahçe'nin en büyük gücü taraftarı. Bu güce A'dan Z'ye tüm camianın ihtiyacı var, en çok da başkanımızın ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

CAMİADA BÜYÜK BİR ATEŞ VAR

Sarı-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman, bu sezon şampiyonluğa çok ihtiyaç duyduklarını belirtti. Tecrübeli hoca "Camiada büyük bir ateş var. Uzun zamandır görmediği bir ateş. Bu ateş futbolcu grubunu da sarmış durumda. Bizler teknik heyet ve futbolcular olarak son ana kadar her yerde her zaman her şekilde savaşacağız" diye konuştu. Aykut Kocaman'ın bu sözleri ardından salondan alkış tufanı koptu.