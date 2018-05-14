Aykut Kocaman: Çok yalnız kaldım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, isyanda...

İki maç sonra istifa edecek olan deneyimli çalıştırıcı, bu sezon ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı.

KİMSE DESTEK OLMADI

Teknik ekibiyle yaptığı değerlendirmede Kocaman, "Zaten iki maç sonra bırakacağım. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Dışarıda oynanan oyunlar, 3 Temmuz süreci, hakemler ve birçok sıkıntıdan bahsediyorum ama insanlar sadece kazanıp kaybetmeye bakıyor. Kendi camiamız bile derdimizi sıkıntımızı anlamıyor. Anlatamıyoruz. Kimse destek olmadı. Çok yalnız kaldım" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca bu mücadeleyi tek başına verirken kendini de yaktığını ifade etti.

Kocaman bu sözleriyle kulübün ve takımın hakkını savunurken kulüp dışında birçok kişi ve kurum ile yaşadığı problemlerden bahsetti.