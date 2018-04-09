Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulakları çınlasın

Osmanlıspor galibiyetiyle zirve iddiasını devam ettiren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

RAKİPLERE BAĞLIYIZ

Maçı değerlendirmenin bir anlamı olmadığını söyleyen Kocaman, “Kazanılması gereken maçlar oynuyoruz. İçerideki maçları kazanma ritmini oluşturamamamız, puan ortalamasının altında kalmamız ve iç sahada yediğimiz 19 gol, bütün maçları kazansak da istediğimizi elde edememe durumunun doğmasına neden oldu. Kalan haftaları kazanarak, rakiplerimizin birbirleriyle oynayacakları maçları ve her rakip için de ekstra 1 hafta beklemek durumundayız." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN KULAKLARI ÇINLASIN

Tecrübeli teknik adam, "Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalarda çıkacak olan sonuçların da kendileri için yeterli olamayabileceğini söyleyen Kocaman, “Maksimum puan kaybı, rakiplerin oynayacağı 2 maçın da berabere bitmesi durumunda 8 olacak. Beşiktaş’a 2’li averajda gerideyiz. Cüneyt Çakır’ın kulakları çınlasın. Sarı kartlık pozisyonda vermediği faulün devamı buralara geldi. Başakşehir’e karşı öndeyiz, Galatasaray’la eşit durumdayız. Bizim 72 puana ulaşmadan şampiyonluk kelimesini kullanmamız mümkün değil. Diğer taraftan rakiplerimizin sadece kendi aralarındaki maçlarda değil, ekstra 1 maçta daha puan kayıplarını beklememiz gerekiyor” diye konuştu.