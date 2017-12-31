Aykut Kocaman: Dalgalı bir seyirdi

Kulüp dergisine açıklama yapan Kocaman, sezon başında yaşadıkları sıkıntılı sürecin, sürpriz olmadığını söyledi.

"YENİ BİR TAKIMIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Yeni bir takım oluşumuzu ve son birkaç senenin sıkıntılarını yan yana getirdiğimiz zaman, sezon başının sıkıntılı geçmesi çok muhtemel gözüküyordu. Ancak beklenenden biraz daha sıkıntılı geçti. İlk 9 haftada, şampiyonluk hedefiyle kurulmuş 4 takımla karşılaştık. Galatasaray maçından sonraysa toparlanmaya başladık. Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarındaki beklenmedik skorlar bizi çok geriye attı. Son 6 maçta normale doğru dönüş oldu. 5 galibiyet - 1 beraberlikle, fena olmayacak bir seriyle üst sıralara tutunduk. Hatta son haftaya lider girebilme umuduyla girdik. Dalgalı bir seyirdi ancak ilk yarıyı, sezon başındaki tahminlere yakın bir yerde bitirdik" ifadelerini kullandı.

Kocaman, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da 7-8 gün kamp yapacaklarını açıkladı. Bu süreçte takıma teknik, taktik ve stratejilerini ezberleteceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Maçların ikinci yarılarındaki oyunu kontrol etme becerimizin yanına biraz daha etkili ofansif aksiyonları yerleştirmek zorundayız" dedi.