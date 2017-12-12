Aykut Kocaman dalya peşinde

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman 4 yıl sonra tekrar teknik direktörlüğüne geldiği takımda, resmi maçlarda bugüne dek 99 kez galibiyet sevinci yaşadı.

AA

100. GALİBİYET İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertlilerle 2010-2013 yılları arasında 151 resmi maçta 89 galibiyet elde eden Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'yle bu sezon ise 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda da 10 kez takımını sahadan mutlu ayıran Kocaman, 171 maçta 99 galibiyete ulaşmış oldu.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 99 galibiyetin 76'sını Süper Lig'de, 10'unu Avrupa kupalarında, 13'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'nin başında "dalya" demek isteyen Kocaman, sarı-lacivertlilerle 38 beraberlik, 34 yenilgi yaşadı. Kocaman, 100. galibiyetini yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor karşısında almak için mücadele edecek.