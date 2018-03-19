Aykut Kocaman derbinin faturasını hakeme kesti

Aykut Kocaman, 0-0 sona eren Galatasaray derbisi sonrası hakem Bülent Yıldırım’a son derece öfkeliydi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, maç sonrası yardımcılarıyla maçın değerlendirmesini yapan Kocaman, hakem Yıldırım’ın kritik pozisyonlarda verdiği kararlarla skora tesir ettiğini savundu ve sert eleştirilerde bulundu.

"HAKEMLER ALEYHİMİZE KARAR VERİYOR"

Derbide takımının kazanmak için her şeyi yaptığını ancak maçın hakeminin kötü bir yönetim sergilediğini düşünen Kocaman "Denk takımların mücadelesiydi. Bu seviyedeki ekiplerin maçlarında skoru çok küçük nüanslar belirler. Üç penaltımızdan sadece biri dahi verilse ya da 46. dakikada Fernando’ya kırmızı kart çıksa her şey farklı olurdu. Hakemler o küçük nüanslarda hep aleyhimize kararlar veriyor.” dedi.

SAFDİLLİK OLUR

Aykut Kocaman, derbide takımının her şeyini verdiğini, sadece ufak tefek hatalarının olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz takım olarak ne gerekiyorsa yaptık. Hakem bir tane penaltıyı verse 1-0 öne geçecektik ve tüm oyunun akışı değişecekti. Bu düzeydeki maçlarda bunlar çok önemli. Ama izin vermiyorlar. Hakem belli ki maçı berabere bitirmeye gelmiş. Bunu da başardı. Bu tip hakem kararlarını sadece ‘hata’ olarak nitelendirmek biraz safdillik olur. Geçen senelerde benzer şeyler oldu. Özellikle benim dönemlerimde bu hatalar yoğunlaşıyor.”