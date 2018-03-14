Aykut Kocaman: Derbiyi kazanmak iyi futboldan önemli

Süper Lig'de 47 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 53 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'la şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertli ekip kazanamaması durumunda şampiyon yarışında ağır darbe alacak.

Sezon genelinde sıkıcı ve defans futbolu oynatmakla yoğun şekilde eleştirilen Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde de iyi futboldan çok galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. Son oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra ortaya konan futbol ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihleri ciddi tepki görmüştü.

"KAZANMAK İYİ FUTBOLDAN ÖNEMLİ"

Oyuncularıyla toplantı yapan Kocaman bütün bu eleştirlere rağmen ligin son bölümüne girilirken artık önemli olanın sonuç olduğunu vurguladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Bundan sonra mücadele gücümüz, kazanacağımız galibiyetler, iyi futboldan daha önemli. Bizim ihtiyacımız olan sonuç. Galatasaray derbisini de arzuladığımız şekilde noktalarsak rüzgarı tamamen arkamıza alacağımızı unutmayın" ifadelerini kullanırken, olumsuz görüşlere kulakların tıkanmasını istedi.

Telafisi olmayan bir döneme girdiklerini hatırlatan Kocaman, artık oyundan çok mücadele ve sonucun kendileri açısından daha ön planda olduğunu kaydetti.