Aykut Kocaman: Dirar'a hep destek olacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

HEP DESTEK OLACAĞIM

Kocaman, "Dirar çok güçlü bir karakter. Zaman zaman hatalar yapıyor, bu bir gerçek. 3. bölgede yüksek hata yapan oyunculardan bir tanesi. Antrenör gözüyle bakıldığında, olmazsa olmazı bu takımın. Doğrularla yanlışlar yer değiştirdiği için bu ülkede, seyirci ıslıklar. Bu takımın olmazsa olmaz güçlerinden bir tanesi Nabil Dirar. Hem saha içinde, hem de saha dışında. Düşeni yerden kaldıran bir oyuncu Dirar. Bu karakteri olduğu sürece, ben ona hep destek olacağım. Her maç en az 5-6 orta yapıyor Dirar. Dirar sonuna kadar takım için savaşan çok kuvvetli bir karakter. Ona müteşekkirim, kendisine de içeride söyledim. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı.