Ensonhaber.com'a dön

Aykut Kocaman, down sendromlu çocukları mutlu etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, antrenmanı ziyaret eden down sendromlu engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Aykut Kocaman, down sendromlu çocukları mutlu etti
Yorum Yap

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

ALANYASPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında evinde A. Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmaları sürdüren sarı-lacivertliler idmana koşu ile başladı. İstasyon çalışmasının ardından 5’e 3 top kapma çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular idmanın devamını basına kapalı sürdürdü.

Aykut Kocaman, down sendromlu çocukları mutlu etti - İZLE

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin antrenmanını Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulu’nda eğitim gören down sendromlu engelli öğrenciler ziyaret etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman engelli öğrencilerle yakından ilgilenirken forma imzalayıp fotoğraf çektirdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM