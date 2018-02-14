Akhisar ile Bursaspor taraftarları kavga etti

1 Liverpool Portekiz'de 5 attı Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya konuk olan Liverpool, Mane'nin yıldızlaştığı geceyi 5-0'la geçti.

2 Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu Real Madrid, PSG'yi 3-1 devirdi.

3 TFF'den hakemlere para cezası Türkiye Futbol Federasyonu, devre arasında aldığı kararla hakem maaşlarında azaltmaya gitti.

4 Obradovic, Ergin Ataman'la tokalaşmadı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic arasındaki gerginlik devam ediyor. İkili, PTT Erkekler Türkiye Kupası mücadelesinden önce tokalaşmadı.

5 Şenol Güneş'ten anlamlı Sevgililer Günü mesajı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan soyunma odasındaki tahtaya Sevgililer Günü ile ilgili bir mesaj yazdı.

6 Muslera'dan Sevgililer Günü paylaşımı Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

7 Aykut Kocaman, down sendromlu çocukları mutlu etti Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, antrenmanı ziyaret eden down sendromlu engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

8 Süper Lig'de en çok kazanan 30 futbolcu Süper Lig'de en çok maaş kazanan 30 futbolcuyu sizler için derledik.

9 Dursun Özbek: Galatasaray'a 90 milyon lira verdim Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, aylık olağan divan kurulunda sarı-kırmızılı kulübe 90 milyon lira para verdiğini söyledi.