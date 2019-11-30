Aykut Kocaman: Durum değerlendirmesi yapacağım

Konyaspor'da 3 puan hasreti devam ediyor...

Son olarak Ç.Rizespor'a konuk olan Konya ekibi, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla kazanamama serisini 6 maça çıkaran Konyaspor'da Aykut Kocaman, maç sonu istifa edebileceğinin sinyallerini veren bir açıklama yaptı.

Kocaman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlarımızın biraz daha derinlendiğini söyleyebiliriz. Esas zorluk bizim kendi durumumuz. En büyük rakibimiz kendimiz. Konyaspor taraftarı bize büyük destek sevgi ve aynı zamanda kredi verdi.

"DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ"

Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor’a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler beklenmediği gibi gitmeyebilir. Gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bir değerlendirme yapmakta fayda var"