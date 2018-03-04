Aykut Kocaman: Elimizdeki direksiyonu kaybettik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor'a kendi evinde 3-2 mağlup oldu ve zirveyle arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

İSTEMEDİĞİM SENARYOYU GÖRDÜM

Maçı değerlendiren deneyimli teknik direktör "Maç öncesi söylediğim istemediğim senaryoyu gördüm. Maça giriş problemli olabilirdi, aynen de öyle oldu. Sezon boyunca sıkça rastladığımız maçlardan oldu. İlk iki top golle sonuçlandı. Ne söylesem boş şu andan itibaren. Kontrolü kaybettik." diye konuştu.

DİREKSİYONU KAYBETTİK

Şampiyonluk yarışında ellerindeki şansı kaybettiklerini söyleyen Kocaman "Elimizde olan direksiyonu kaybettik, şu saatten sonra rakiplerinkaybetmesini beklemekten başka şansımız yok. Oyuncuların zihninin daha açık olması gerekir. Bu oyuncular, tecrübeli oyuncular. Hafta arası kupa maçında olan, pek affedilebilir değildi." dedi.