Aykut Kocaman: En büyük transferimiz taraftar

Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında 3 puanın yanı sıra taraftarı da kazandıklarını söyledi.

DAHA BÜYÜK TRANSFER OLAMAZ

Sarı-lacivertli çalıştırıcının bu düşüncesini tebrik için kendisini arayan Aziz Yıldırım'a da, "Başkanım, sezonun transferini cumartesi akşamı yaptık. Taraftarın tribüne gelmesinden daha büyük transfer olmaz" sözleri ile ilettiği öğrenildi.

KULÜBEYE DEMİR ATTILAR

Bir ara ilk onbirde banko oynayan Luis Neto ile Carlos Kameni, kulübeye demirledi.

Neto, Osmanlıspor maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremezken, Kameni de 3-3'lük Kayseri maçından sonra kaleyi Volkan Demirel'e kaptırdı.

Volkan'ın eski formunu bulması, defansta da Skrtel ile Neustadter'in uyumu nedeniyle iki isim şimdilik 11'den umudu kesti.