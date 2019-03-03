Aykut Kocaman: Fark için sahadaydık golü yedik

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son iki haftadır iç sahada oynadıklarını ve iç saha avantajına rağmen ciddi puan kaybı olduğunu ve bunu da deplasman maçlarında kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

Aykut Kocaman, sahasında Göztepe ile 1-1 kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ligde bulundukları konumu korumak ve üst sıralara yaklaşmak için çaba gösterdiklerini belirten Aykut Kocaman, saha avantajına rağmen son iki maçta 5 puan kaybettiklerini ifade etti.

Maçın bütününe bakıldığında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Kocaman, ''Oyunun başından itibaren hemen golü bulduk. O andan itibaren maç bir anda ortaya geldi. Rakip takım savunmanın arkasına sürekli top atarak ve duran toplarla üzerimize geldi. Çok güçlü pozisyonlar bulsak da oyun ortadaydı. İkinci yarı farkı artırmak için sahaya çıktık. Ancak golü yedik. Maçın bütününe bakılırsa, galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Göztepe düşme potasında olduğu için can havliyle karşılık verdi. Fiziki yapısı iki takımın da birbirine yakındı. Can havliyle sürekli oyunun içinde oldular. İki takımın da istemediği bir sonuç oldu. İç saha avantaj için de ciddi puan kaybı oldu. Bunu deplasmanda kazanmaya çalışacağız'' diye konuştu.