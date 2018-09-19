Aykut Kocaman: F.Bahçe'ye kapıları kapatmadım

TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, ligin ikinci yarısına kadar dinleneceğini ve gelen tekliflere göre ekibiyle bir takımın başına geçeceğini söyledi.

Eski takımı Fenerbahçe hakkında da konuşan Kocaman, bir gün sarı-lacivertli kulübe tekrar dönebileceğinin sinyallerini verdi.

İşte tecrübeli teknik adamın sözleri:

"DÖNERSEM SÜRPRİZ OLMAZ"

"Fenerbahçe'ye bir gün geri dönmek ister misiniz?" sorusuna Kocaman, "Hayat bu, insana dair ve hayata dair hiçbir şey benim için sürpriz değil. Neler getireceğini bilemeyiz hayatın. Kapılar tamamen kapalı diyemeyiz, ne benim adıma ne kulüp adına. Bu mesleğe de aykırı, pozisyona da aykırı. Kapaları kapattım gibi bir cümle kurmak çok ağır, böyle bir şey söyleyemem. Yeni yönetimin benimle ilgili kararları bir tasarruftu ve o günkü rüzgarla bunu anlayabiliyorum." dedi.

"F.BAHÇE'NİN EN BÜYÜK SORUNU UYUM"

Kocaman ayrıca, "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu uyum, ekstra galibiyetler süreci kısaltır. Ana problem var olan oyuncuları verimli hale getirememek. Esas olan düzen oturtarak oyuncuları daha verimli hale getirmek" şeklinde konuştu.