Aykut Kocaman: F.Bahçe'yi yakan ödüllendiriliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 yendikleri kupa maçı sonrası hakemleri eleştirerek, “İki kulvarda da şampiyon olmamız zor görünüyor” demesi büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet'in haberine göre; Kocaman, TFF'nin Fenerbahçe'yi yakan hakemleri ödüllendirdiğini söyledi.

İşte Kocaman'ın sözleri:

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İ KOLLUYORLAR

"Yıllardır bir düzen oluşturmuşlar. Şu an Başakşehir ve Beşiktaş’ı kollayan bir düzen var! Geçen yıl Bursa maçında Quaresma’nın 3 kırmızı kartlık pozisyonuna kart vermeyen Bülent Yıldırım ödül olarak kupa finaline verildi."





ALİ PALABIYIK'IN ÇOĞU KARARI ALEYHİMİZEYDİ

"Atiba 13-14 maç kart sınırındaydı kart gösterilmedi. Halbuki pozisyon olarak kart görmeye en müsait adam. Ama bize gelince tak tak tak kartlar çıkarılıyor. Ali Palabıyık ilk devredeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çoğu kararı bizim aleyhimize olmasına rağmen sanki bizim lehimize çalışmış gibi eleştirildi. Haftalarca maç alamadı. Halbuki Beşiktaş aleyhine tek kararı Cenk’in hiç kimsenin görmediği penaltı pozisyonuydu."





FENERBAHÇE'Yİ YAKIN, ÖDÜLLENDİRİLİN

"Aynı Ali Palabıyık, Trabzon maçında iki tane yüzde 100’lük kırmızı kartı vermedi. Hürriyet’te notu çıktı. 8.4 verilmiş. Bu hakemlere verilmiş çok net bir mesajdır. Yani: “Fenerbahçe’yi yakın ödüllendirilin. Yaşar Kemal Uğurlu genç ve iyi hakem. Oyuncuma daha 1. dakikada sarı kartı veriyor. Bu kararında yüzde 100 haklı."

"Ama aynı kartı rakiplerimizin maçlarında veremiyor. Aleyhimize inanılmaz bir medya algısı oluşturuluyor. Bu, Fenerbahçe taraftarını çok olumsuz etkiliyor. 18-19 yaşında 3 tane aslan gibi genci oynatıyorum. As takımımın 5 ana karakteri sakat. Buna rağmen sanki bundan bile biz sorumluymuşuz gibi algı oluşturuyorlar."