Aykut Kocaman: Fenerbahçe'yi sormayın

Süper Lig'in devre arasında Antalya'da kamp yapan Konyaspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Konya'nın deneyimli hocası Aykut Kocaman kampta beIN Sports'un soruları yanıtladı.

"FENERBAHÇE SORULARINI CEVAPLAMAYACAĞIM"

Son dönemde birçok gazeteye röportaj verdiğini ve sürekli Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumla ilgili sorular geldiğini ifade eden Kocaman, artık sarı-lacivertli ekiple ilgili konuşmayacağını söyledi.

Kocaman'ın açıklamaları şöyle: "Bir iki gazeteye röportaj verdim son dönemde. Konu ister istemez buraya geliyor. Ben uzun yıllar Fenerbahçe'de hem oynadım hem teknik adam olarak çalıştım ve konu sürekli Fenerbahçe'nin içinde olduğu duruma geliyor. Bunu anlıyorum ama 1 saatlik konuşuyorsam bunun 55 dakikasında Konyaspor'dan bahsediyorum, kendi plan-projelerimden, gelecekle ilgili fikirlerimden bahsediyorum ama sadece nezaketen Fenerbahçe hakkında söylediğim birkaç cümle öne çıkarılıyor. Sanki tüm röportaj boyunca Fenerbahçe'den bahsetmişim algısı yapılıyor.

Bunun Fenerbahçe'nin büyüklüğünden olduğunu biliyorum ama artık geri adım atacağım. Bu bulunduğum kuruma da saygısızlık. Bugünden sonra kendini bu konuların dışında tutacağım. Fenerbahçe'yle ilgili soruları cevaplamayacağım"