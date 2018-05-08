Aykut Kocaman: Finale kalarak amacımıza ulaştık

Türkiye Futbol Federasyonunun hazırladığı maç günü kitabında yazısı yayımlanan Kocaman, mücadele ettikleri organizasyonlarda final oynamanın önemli olduğunu belirterek, "Olaylara bakarken genel görüşüm, her iki kupada da son maçı oynayabilmek. Birincisi her zaman son maçı oynayabilmek önemli. İkinci bölüm ise son maçı sadece oynamak değil, aynı zamanda da kazanmak... Fenerbahçe takımı olarak şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DA OYNAMAK ÇOK ANLAMLI"

Final maçının Diyarbakır'da oynanacak olmasını anlamlı bulduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti: "Yurdumuzun en güzel yörelerinden biri olan Diyarbakır'da bu değerli finali oynamak, son derece anlamlı olacaktır. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım, kendi tarafımızdan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek amacımıza ulaştık. Rakibimizi de kutluyorum. Finale kalmak ve kupayı kazanmak için oynayacak olmak Teleset Mobilya Akhisarspor için son derece anlamlı bir durum. Aynı zamanda da şunu söylemek gerekiyor. Bizi ligde bu sezon iki defa yenen tek takım Teleset Mobilya Akhisarspor. Bu anlamda son derece güzel bir rövanş karşılaşması da olacak. İki takıma da başarılar diliyorum. Kazanan Türk futbolu olsun."