Aykut Kocaman: Galatasaray geriliyor

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'la aralarındaki puan farkının suni olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, ezeli rakipleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı. Kocaman, "G.Saray, yavaş yavaş geriliyor" dedi.

GALATASARAY YAVAŞ YAVAŞ GERİLİYOR

Ligde yaşanan mücadelelerde çok gelgitlerin olduğunu belirten Kocaman, "Lige hızlı başlayan Galatasaray, şimdi yavaş yavaş geriliyor. Medipol Başakşehir ise puan ortalamasının üzerinde gidiyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Galatasaray karşısında çok kuvvetli gözüktüler. Şu anda yukarıda 4 takım var. Aşağıdan yukarıyı zorlayan takımlar olacak. 6-7 tane takım çok yakın gidecek gibi gözüküyor, bu da puan ortalamasını düşürecektir. Bir takım aradan acayip şekilde sıyrılıp sprint atmazsa gözüken bu. Şu an için bir hesap yapabilmek zor" ifadelerini kullandı.

BİR TAKIMI ÖNE ÇIKARMAK ZOR

Şampiyonluk mücadelesinde kendilerini zorlayacak takımlardan birini söylemesinin şu an için zor olduğunu da ifade eden Kocaman, "Bir takımı ön plana çıkarmamak lazım. Galatasaray'ın yeri gözüküyor. Beşiktaş'ın oynadığı oyun gözüküyor. Medipol Başakşehir var. Bursaspor geliyor. Trabzonspor, Rıza hocayla başka bir hüviyet kazandı. Daha agresif bir takım olma yolundalar. 'Bizi zorlayacak takım şudur' diyecek durumunda değilim. Şu an biz oyun olarak iyiye gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AYKUT KOCAMAN DEFANSİFTİR ALGISI VAR

Kocaman, önümüzdeki cuma oynanacak Bursaspor maçının kadrosu ile ilgiliyse, "Kadroyu bozmayacağım, demek yanlış olur. Mümkün olduğunca adil olmaya çalışacağım. Benim işim bu. Oyunculara adalet sağlamazsanız, bir yerden sonra 'Niye?' sorusunu sormaya başlarlar. Mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Şu anda Süper Lig’de en golcü takım olduklarının hatırlatılması ve "Aykut Kocaman’ın takımları defansiftir" eleştirilerinin sorulması üzerine Aykut Kocaman şöyle konuştu: "Algı var. Buna cevap veremem. Bu algıyı kırmak zor" diyerek sözlerini tamamladı.