Aykut Kocaman: Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi

Aykut Kocaman, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Galatasaray maçında oyunculardan beklediğinin üzerinde bir performans gördüğünü belirtti.

KAZANMAK İÇİN MÜCADELE ETTİK

Galatasaray maçına sadece skor açısından bakmadığının altını çizen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, sahasında oynadığı son 23 maçın 20'sini kazanmış, özellikle iç saha konusunda son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar ve takım birlikteliğini çok iyi götüren bir takım. Biz de bu son derece atak ve cüretkar oynayan bir takımın karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıktık. Oyunun doğruları dediğimiz şeyleri düşünerek kazanmak için mücadele ettik. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; oyuncularımdan geri dönüş konusunda son derece memnunum. Çok iyi bir geri dönüş aldım."

MAÇ BİR PENALTIYA İNDİRGENDİ

Galatasaray maçını tekrar izlediklerini ve özellikle topa hakimiyet konusunda takımının son derece iyi gözüktüğünü ifade eden Kocaman, "Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi. Çok doğru ve iyi oynadık, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Özellikle maçın ikinci yarısı çok iyi oynadık. Fakat başaramadık. Genel görüntü ilerleyen dönem için daha umut var olmamızı sağladı. Şunu söylemem lazım ki, Konyaspor, en son bıraktığımdan bir adım daha önde olabilecek bir takım görüntüsü veriyor. Umarım bunu daha iyi yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTAR İLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Kocaman, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, kendi sahalarında oynayacak olmalarının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Konyaspor taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını anlatan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konyaspor, en son biz giderken Türkiye Kupası'na odaklandığımız için içerideki sonuçların iyi olmadığı bir dönemdeydi. Yani Konyaspor istatistiklerinin genel anlamda ters yüz olduğu bir dönemdi. O dönemde ağırlıklı olarak kupa maçlarına odaklanmıştık. Şimdi de aynı konsantrasyonu Aytemiz Alanyaspor karşısında göstererek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz. MKE Ankaragücü karşılaşmasında alınan 3 puan, Galatasaray deplasmanından getirilen 1 puan ve bunu Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayabilirsek, kalan 3 maçtaki durum küçükte olsa bize hedef belirleme şansı verecektir. Alanyaspor maçı bu açıdan bizim için son derece önemli bir karşılaşma olarak görünüyor."