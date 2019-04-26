Aykut Kocaman: Galatasaray maçına hazırız

Süper Lig'de 29 Nisan Pazartesi günü Konyaspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk şansını sürdürmek için son derece kririk kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. Diğerm tarafta ise Konyaspor 10 maçtır 3 puana hasret ve kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

KOCAMAN: MAÇA İYİ HAZIRLANDIK

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Galatasaray ile zor bir maç oynayacağız. Ligde 10 maçtır galibiyet alamadık. Konyaspor olarak Galatasaray'a karşı da uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu serileri bitirmek istiyoruz. Galatasaray'a karşı farklı ve çok yüksek bir motivasyonla hazırlandık. Maç öncesi umutluyuz. Rakibimiz şampiyonluk için her maçı kazanmak zorunda, kolay maç olmayacak." şeklinde konuştu.