Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybedebilir

Son 6 maçında 6 galibiyet alarak ikinci sıraya yükselen ve şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman oyuncularını moltive etmek için sık sık konuşmalar yapıyor.

Oyuncularıyla görüşen tecrübeli hoca, "Galatasaray'ın 3 puan gerisinde son 2 haftaya girdik. Son düzlüğe kadar yarışa devam edeceğiz. Kalan 2 maçta her şey olabilir. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.

FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR

Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Kocaman, "3 puanlık farkı kapatmak için Galatasaray'ın yenilmesini bekleyeceğiz. Ancak Karabük ve Konya maçlarını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR

Galatasaray'ın da zorlu maçları olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, "Kimse Galatasaray'ın yenilmeyeceğini garanti edemez. Şampiyonluk şansımız hala var" şeklinde sözlerini sonlandırdı.